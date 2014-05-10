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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Локомотив (мол)
Ростов (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 10 мая 2014
Ростов (мол)
10.05.2014, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
15'
Г. Козлов (П)
90'
Ф. Кондрюков
56'
А. Ломакин
75'
А. Ломакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Локомотив (мол)
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кондрюков
90'
Желтая карточка
А. Кулишев
82'
Желтая карточка
А. Смирнов
80'
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Ломакин
70'
Желтая карточка
М. Мартынов
Замена
А. Линченко
️️️️
Г. Козлов
70'
66'
Замена
А. Серасхов
️️️️
Д. Рахмонов
Замена
М. Лепский
️️️️
Н. Николич
65'
Замена
Ф. Кондрюков
️️️️
А. Степанов
65'
Замена
Н. Митин
️️️️
Д. Остапенко
61'
Желтая карточка
Д. Остапенко
56'
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Ломакин
Желтая карточка
Н. Николич
53'
48'
Желтая карточка
Т. Мустафин
46'
Замена
Д. Анисимов
️️️️
М. Лобанцев
46'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
В. Лысцов
46'
Замена
М. Мартынов
️️️️
А. Соловьёв
Замена
А. Логунов
️️️️
Т. Маргасов
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Козлов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
30
Александр Степанов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Ростов (мол)
44
Александр Логунов
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
79
Никита Митин
ЦП
32
Артем Линченко
ЦП
63
Максим Лепский
ЦФ
Локомотив (мол)
26
Темур Мустафин
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Михаил Погонин
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
4-1-1-1-3
13
Чагров
17
Демченко
68
Зотов
44
Смирнов
34
Маргасов
8
Карташов
8
Остапенко
32
Кулишев
23
Николич
50
Козлов
30
Степанов
3-3-2-2
22
Лобанцев
54
Соловьёв
50
Лысцов
56
Довбня
6
Макаров
6
Баринов
73
Рахмонов
90
Ломакин
25
Турик
77
Корян
7
Чуканов
34
Маргасов
44
Логунов
44
Логунов
34
Маргасов
8
Остапенко
79
Митин
79
Митин
8
Остапенко
23
Николич
63
Лепский
63
Лепский
23
Николич
50
Козлов
32
Линченко
32
Линченко
50
Козлов
30
Степанов
60
Кондрюков
60
Кондрюков
30
Степанов
73
Рахмонов
2
Серасхов
2
Серасхов
73
Рахмонов
50
Лысцов
26
Мустафин
26
Мустафин
50
Лысцов
54
Соловьёв
2
Мартынов
2
Мартынов
54
Соловьёв
22
Лобанцев
96
Анисимов
96
Анисимов
22
Лобанцев
Остались в запасе
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Главный тренер
Игорь Гамула
10
Михаил Погонин
ЦП
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
Остались в запасе
10
Михаил Погонин
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Ростов (мол) - Локомотив (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Зеленев
(Тамбов)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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