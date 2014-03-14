Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
Кр. Советов (мол) - Ростов (мол): обзор матча 14 марта 2014
Кр. Советов (мол)
14.03.2014, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
2 : 2
Завершен
Ростов (мол)
11'
В. Пестрячев
71'
П. Васильев
45+1'
А. Зотов
65'
Г. Козлов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
А. Бочаров
89'
82'
Замена
А. Линченко
️️️️
Г. Козлов
Желтая карточка
В. Почивалин
73'
ГОЛ! 2:2!
П. Васильев
71'
Замена
П. Васильев
️️️️
В. Пестрячев
65'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Козлов
Желтая карточка
О. Роганов
64'
63'
Желтая карточка
Д. Остапенко
54'
Желтая карточка
М. Лепский
46'
Замена
Н. Митин
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
А. Федоров
️️️️
И. Кечаев
46'
Замена
С. Сипатов
️️️️
Д. Мелихов
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Зотов
19'
Желтая карточка
А. Степанов
ГОЛ! 1:0!
В. Пестрячев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
36
Илья Кечаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
43
Олег Роганов
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
63
Максим Лепский
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
3
Павел Васильев
ЦЗ
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
88
Виктор Баев
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
79
Никита Митин
ЦП
32
Артем Линченко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
3-2-3-2
36
Кечаев
47
Дарбинян
2
Григорян
88
Обивалин
13
Почивалин
21
Бочаров
43
Роганов
33
Клягин
97
Мелихов
69
Давыдов
41
Пестрячев
4-1-2-3
12
Орсаев
68
Зотов
44
Логунов
44
Смирнов
17
Демченко
8
Карташов
8
Остапенко
88
Чеснаускис
50
Козлов
30
Степанов
63
Лепский
21
Бочаров
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
21
Бочаров
97
Мелихов
17
Сипатов
17
Сипатов
97
Мелихов
41
Пестрячев
3
Васильев
3
Васильев
41
Пестрячев
36
Кечаев
31
Федоров
31
Федоров
36
Кечаев
88
Чеснаускис
79
Митин
79
Митин
88
Чеснаускис
50
Козлов
32
Линченко
32
Линченко
50
Козлов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Ростов (мол)
88
Виктор Баев
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
69
Никита Ковалев
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
88
Виктор Баев
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
Остались в запасе
47
Андрей Сиденко
ЦП
69
Никита Ковалев
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ЦСК ВВС
Новости команд
Все
Кр. Советов (мол)
Ростов (мол)
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+