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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
ЦСКА (мол) - Ростов (мол): обзор матча 13 сентября 2013
ЦСКА (мол)
13.09.2013, пятница, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ростов (мол)
61'
Л. Адамс
88'
Н. Титов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
ГОЛ! 2:0!
Н. Титов
88'
Желтая карточка
Д. Литвинов
84'
83'
Замена
А. Сиденко
️️️️
И. Киреев
Желтая карточка
Н. Титов
79'
76'
Желтая карточка
А. Лазуткин
74'
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Степанов
69'
Замена
А. Фандеев
️️️️
М. Лепский
Замена
П. Янзин
️️️️
П. Котов
64'
ГОЛ! 1:0!
Л. Адамс
61'
56'
Замена
И. Бакланов
️️️️
А. Зотов
46'
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Васильев
Замена
А. Головин
️️️️
Д. Масютин
46'
Замена
Н. Чернов
️️️️
М. Мартусевич
46'
Замена
А. Макаров
️️️️
С. Середин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
17
Сергей Середин
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
79
Никита Митин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
2
Петр Янзин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
49
Никита Титов
ЦП
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
10
Александр Головин
АП
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
47
Андрей Сиденко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
4-2-1-3
71
Ревякин
17
Котов
33
Адамс
25
Масютин
15
Караваев
24
Мартусевич
40
Бавин
13
Георгиевский
10
Амбарцумян
17
Середин
11
Дергачев
3-2-3-2
13
Чагров
68
Зотов
44
Логунов
45
Лазуткин
44
Смирнов
17
Демченко
79
Митин
17
Васильев
88
Киреев
63
Лепский
30
Степанов
17
Котов
2
Янзин
2
Янзин
17
Котов
24
Мартусевич
23
Чернов
23
Чернов
24
Мартусевич
17
Середин
11
Макаров
11
Макаров
17
Середин
25
Масютин
10
Головин
10
Головин
25
Масютин
88
Киреев
47
Сиденко
47
Сиденко
88
Киреев
63
Лепский
64
Фандеев
64
Фандеев
63
Лепский
17
Васильев
23
Николич
23
Николич
17
Васильев
68
Зотов
22
Бакланов
22
Бакланов
68
Зотов
30
Степанов
18
Камилов
18
Камилов
30
Степанов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Ростов (мол)
49
Никита Титов
ЦП
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
50
Геннадий Козлов
ЦФ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
49
Никита Титов
ЦП
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
1
Илья Помазун
ВР
Остались в запасе
50
Геннадий Козлов
ЦФ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Октябрь
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