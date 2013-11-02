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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Рубин (мол)
Ростов (мол) - Рубин (мол): обзор матча 02 ноября 2013
Ростов (мол)
02.11.2013, суббота, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
3 : 0
Завершен
Рубин (мол)
36'
А. Кулишев
46'
Н. Митин
88'
А. Степанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Рубин (мол)
Замена
А. Сиденко
️️️️
Д. Карташов
90'
+2
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Васильев
88'
ГОЛ! 3:0!
А. Степанов
88'
82'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Н. Лобанов
Замена
И. Бакланов
️️️️
А. Кулишев
80'
Замена
А. Степанов
️️️️
Э. Чеснаускис
74'
61'
Замена
Б. Шавлохов
️️️️
А. Казанский
ГОЛ! 2:0!
Н. Митин
46'
44'
Желтая карточка
Д. Мичуренков
37'
Желтая карточка
А. Хабибуллин
ГОЛ! 1:0!
А. Кулишев
36'
Замена
Г. Козлов
️️️️
М. Лепский
32'
7'
Желтая карточка
С. Нурмурадов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
79
Никита Митин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
30
Александр Степанов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
65
Борис Шавлохов
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Орсаев
17
Демченко
45
Лазуткин
68
Зотов
44
Смирнов
8
Карташов
88
Чеснаускис
17
Васильев
79
Митин
32
Кулишев
63
Лепский
4-3-3
31
Березин
44
Злобин
30
Хабибуллин
15
Литке
6
Бабичев
57
Лобанов
32
Савельев
21
Казанский
70
Сикоев
19
Мичуренков
41
Нурмурадов
88
Чеснаускис
30
Степанов
30
Степанов
88
Чеснаускис
63
Лепский
50
Козлов
50
Козлов
63
Лепский
32
Кулишев
22
Бакланов
22
Бакланов
32
Кулишев
8
Карташов
47
Сиденко
47
Сиденко
8
Карташов
17
Васильев
18
Камилов
18
Камилов
17
Васильев
21
Казанский
65
Шавлохов
65
Шавлохов
21
Казанский
57
Лобанов
9
Шпитальный
9
Шпитальный
57
Лобанов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Рубин (мол)
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
30
Игорь Рогачевский
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
70
Евгений Щетинин
ВР
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Остались в запасе
30
Игорь Рогачевский
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
70
Евгений Щетинин
ВР
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Ростов (мол) - Рубин (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вадим Токарев
(Курск)
Стадион:
Локомотив
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