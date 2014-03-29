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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ростов (мол)
Рубин (мол) - Ростов (мол): обзор матча 29 марта 2014
Рубин (мол)
29.03.2014, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
3 : 0
Завершен
Ростов (мол)
16'
Р. Мухаметшин
73'
Р. Мухаметшин (П)
89'
Г. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ростов (мол)
90'
+1
Желтая карточка
Д. Карташов
Замена
С. Нурмурадов
️️️️
Р. Мухаметшин
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Г. Сергеев
89'
87'
Замена
В. Камилов
️️️️
Н. Митин
Желтая карточка
М. Бабичев
84'
77'
Желтая карточка
Г. Козлов
76'
Замена
А. Сиденко
️️️️
А. Степанов
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Н. Михайлов
73'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Мухаметшин
73'
Замена
М. Бабичев
️️️️
И. Рогачевский
68'
Замена
А. Пащенко
️️️️
М. Жестоков
66'
65'
Замена
М. Лепский
️️️️
Р. Емельянов
Замена
И. Ахметов
️️️️
Н. Бабаджанов
63'
46'
Замена
Г. Козлов
️️️️
Б. Су Ю
46'
Замена
С. Ксулу
️️️️
А. Смирнов
Замена
Н. Бабаджанов
️️️️
А. Карашаускс
46'
Замена
К. Мавинга
️️️️
А. Кузнецов
46'
38'
Замена
Н. Митин
️️️️
Д. Остапенко
29'
Желтая карточка
А. Сиденко
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
38
Герман Сергеев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
26
Алексей Пащенко
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
79
Никита Митин
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
63
Максим Лепский
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
4-2-4
1
Нестеренко
82
Михайлов
28
Сорокин
66
Жестоков
83
Кузнецов
30
Рогачевский
57
Лобанов
38
Сергеев
70
Сикоев
18
Карашаускс
23
Мухаметшин
4-2-2-1-1
13
Чагров
34
Маргасов
68
Зотов
44
Смирнов
17
Демченко
8
Карташов
92
Емельянов
8
Остапенко
86
Ю
32
Кулишев
30
Степанов
23
Мухаметшин
41
Нурмурадов
41
Нурмурадов
23
Мухаметшин
66
Жестоков
26
Пащенко
26
Пащенко
66
Жестоков
82
Михайлов
9
Шпитальный
9
Шпитальный
82
Михайлов
30
Рогачевский
6
Бабичев
6
Бабичев
30
Рогачевский
18
Карашаускс
95
Бабаджанов
95
Бабаджанов
18
Карашаускс
83
Кузнецов
17
Мавинга
17
Мавинга
83
Кузнецов
Бабаджанов
97
Ахметов
97
Ахметов
Бабаджанов
30
Степанов
47
Сиденко
47
Сиденко
30
Степанов
92
Емельянов
63
Лепский
63
Лепский
92
Емельянов
86
Ю
50
Козлов
50
Козлов
86
Ю
8
Остапенко
79
Митин
79
Митин
8
Остапенко
44
Смирнов
42
Ксулу
42
Ксулу
44
Смирнов
Митин
18
Камилов
18
Камилов
Митин
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ростов (мол)
15
Юрий Литке
ЦЗ
77
Ярослав Малолетков
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
15
Юрий Литке
ЦЗ
77
Ярослав Малолетков
ВР
Остались в запасе
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Рубин (мол) - Ростов (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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