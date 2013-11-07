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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Ростов (мол)
Урал (мол) - Ростов (мол): обзор матча 07 ноября 2013
Урал (мол)
07.11.2013, четверг, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
4 : 2
Завершен
Ростов (мол)
11'
Э. Гулиев
70'
А. Герасимов
78'
С. Помогаев
85'
А. Герасимов
3'
А. Кулишев
52'
А. Васильев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Ростов (мол)
Замена
Н. Дурандин
️️️️
М. Сергеев
90'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
А. Соболев
89'
Замена
А. Кашкаров
️️️️
Н. Иванов
87'
ГОЛ! 4:2!
А. Герасимов
85'
80'
Замена
Г. Козлов
️️️️
А. Степанов
ГОЛ! 3:2!
С. Помогаев
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Герасимов
70'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
Э. Гулиев
66'
Желтая карточка
А. Дорожинский
56'
Замена
А. Омарбеков
️️️️
М. Филиппов
54'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Васильев
Желтая карточка
И. Сабирзянов
51'
46'
Замена
И. Киреев
️️️️
И. Худобяк
ГОЛ! 1:1!
Э. Гулиев
11'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Кулишев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
59
Павел Паршин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
10
Никита Иванов
ЦП
19
Ильмир Шамов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
11
Максим Сергеев
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
94
Александр Кашкаров
ЦП
78
Семен Помогаев
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
47
Андрей Сиденко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
3-4-3
99
Арапов
32
Дорожинский
59
Паршин
93
Герасимов
10
Иванов
42
Филиппов
4
Сабирзянов
19
Шамов
71
Гулиев
11
Сергеев
0
Соболев
4-1-2-1-2
12
Орсаев
45
Лазуткин
68
Зотов
44
Смирнов
17
Демченко
8
Карташов
17
Васильев
16
Худобяк
32
Кулишев
30
Степанов
63
Лепский
10
Иванов
94
Кашкаров
94
Кашкаров
10
Иванов
71
Гулиев
78
Помогаев
78
Помогаев
71
Гулиев
0
Соболев
55
Шумихин
55
Шумихин
0
Соболев
11
Сергеев
81
Дурандин
81
Дурандин
11
Сергеев
42
Филиппов
38
Омарбеков
38
Омарбеков
42
Филиппов
71
Гулиев
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
71
Гулиев
30
Степанов
50
Козлов
50
Козлов
30
Степанов
16
Худобяк
88
Киреев
88
Киреев
16
Худобяк
Остались в запасе
Урал (мол)
Ростов (мол)
23
Артем Вакурин
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
44
Иван Клюев
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
22
Иван Бакланов
ПВ
47
Андрей Сиденко
ЦП
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
23
Артем Вакурин
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
44
Иван Клюев
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
22
Иван Бакланов
ПВ
47
Андрей Сиденко
ЦП
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Урал (мол) - Ростов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Стадион:
Манеж «Урал»
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