Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гари Робертс - статистика

Завершил карьеру
18 марта 1984 (42), Честер
#18 | Полузащитник
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
12
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
05.05.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
27.04.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
22.04.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Лидс
1 : 2
19.04.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
3 : 2
09.03.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
02.02.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
26.01.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
19.01.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
12.01.2019
Астон Вилла
1' - 90'
41'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
01.01.2019
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Вест Бромвич
2 : 0
26.12.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
22.12.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
15.12.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
08.12.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Болтон
1 : 1
01.12.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
3 : 1
28.11.2018
Блэкберн
1' - 90'
37'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
24.11.2018
Рединг
1' - 90'
53'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 0
10.11.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 2
27.10.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Миллуолл
2 : 1
23.10.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.10.2018
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
4 : 0
06.10.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
02.10.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
21.09.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
01.09.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
25.08.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Астон Вилла
3 : 2
11.08.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
04.08.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+