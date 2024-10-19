Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Рафаэль Варан
Новости
Рафаэль Варан - новости
Завершил карьеру
25 апреля 1993 (33), Лилль
#19 | Защитник
191 см | 76 кг
Франция | Мартиника
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
Варан нашел работу спустя месяц после окончания карьеры
2024.10.19 12:37
1
Роналду обратился к Варану, завершившему карьеру в 31 год
2024.09.25 22:10
2
Заявление «Реала» о завершении карьеры Варана
2024.09.25 16:29
Варан объяснил завершение карьеры в 31 год
2024.09.25 14:14
Варан официально объявил о завершении карьеры
2024.09.25 12:22
Варан может завершить карьеру
2024.09.25 11:19
2
Варан прокомментировал трансфер в «Комо»
2024.07.29 08:40
Фото
Варан подписал контракт с новым клубом
2024.07.28 22:31
4
Новичок Серии А намерен подписать экс-защитника «Манчестер Юнайтед»
2024.06.30 06:20
Восемь игроков покинули «Манчестер Юнайтед»
2024.06.05 18:33
5
Фото
«МЮ» объявил об уходе Варана
2024.05.14 13:33
У «Манчестер Юнайтед» шесть травмированных защитников
2024.04.05 14:30
1
Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
2024.03.21 14:32
«Аль-Иттихад» готов платить защитнику «Манчестер Юнайтед» 30 миллионов в год
2024.02.24 11:26
Стали известны трансферные планы «МЮ» на лето
2024.02.23 12:04
«Аль-Наср» готов платить 50 миллионов в год экс-одноклубнику Роналду
2024.02.06 16:57
2
Варан может вернуться во Францию
2023.12.26 17:03
В Испании сообщили, вернется ли Варан в «Реал»
2023.12.25 15:51
Варан готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Реал»
2023.12.24 10:46
2
У «Реала» появился конкурент в гонке за Варана
2023.12.23 17:36
1
Стала известна позиция Анчелотти по возможному возвращению Варана в «Реал»
2023.12.23 11:20
1
Фото
Рейтинг самых подорожавших и подешевевших футболистов АПЛ
2023.12.19 20:51
2
«Реал» может вернуть бывшего защитника из АПЛ
2023.12.19 19:50
3
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продаже четырех игроков в Саудовскую Аравию
2023.12.19 17:11
1
«Манчестер Юнайтед» может зимой продать пять футболистов из-за раннего вылета из ЛЧ
2023.12.14 10:56
2
«Манчестер Юнайтед» готов зимой продать трех статусных игроков
2023.12.07 20:44
3
Тен Хаг отреагировал на слухи о конфликте с Вараном
2023.11.25 11:11
У Варана конфликт с тен Хагом – известна причина
2023.11.25 00:19
4
Варан недоволен своим положением в «Манчестер Юнайтед»
2023.11.23 20:50
1
2
3
4
5
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+