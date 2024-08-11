Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2024/2025 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Суперкубок Испании 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Испания. Кубок 2019/2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Суперкубок Испании 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок УЕФА 2018 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Испании 2017 Суперкубок УЕФА 2017 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Клубный чемпионат мира 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок УЕФА 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Клубный чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Испании 2014 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Франция. Лига 1 2010/2011