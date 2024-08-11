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Рафаэль Варан
Статистика
Рафаэль Варан - статистика
Завершил карьеру
25 апреля 1993 (33), Лилль
#19 | Защитник
191 см | 76 кг
Франция | Мартиника
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Комо
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Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1 раунд
Сампдория
2 : 1
11.08.2024
Комо
1' - 23'
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