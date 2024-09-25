Введите ваш ник на сайте
Рафаэль Варан - трансферы

Завершил карьеру
25 апреля 1993 (32), Лилль
#19 | Защитник
191 см | 76 кг
Франция | Мартиника
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
25.09.24 / -
Комо
Завершил
Завершил
28.07.24 / 25.09.24
Манчестер Юнайтед
Комо
Свободный агент
14.08.21 / 28.07.24
Реал
Манчестер Юнайтед
40 млн €
01.07.11 / 14.08.21
Ланс
Реал
11 млн €
