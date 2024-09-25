Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Варан объяснил завершение карьеры в 31 год

    Экс-защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал свое решение закончить профессиональную карьеру.

    • Футболист поиграл за «Ланс», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Комо».
    • Варан ушел из футбола в 31-летнем возрасте.
    • Сообщалось, что его решение может быть связано с чередой травм.

    «Говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. В своей карьере я принимал множество вызовов, преодолевал их раз за разом, и почти все из них казались невозможными.

    Невероятные эмоции, особые моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Размышляя об этих моментах, я с огромной гордостью и чувством удовлетворения объявляю о своем уходе из вида спорта, который мы все любим.

    Я придерживаюсь самых высоких стандартов, я хочу быть сильным, а не просто цепляться за игру. Требуется немалая смелость, чтобы прислушиваться к своему сердцу и инстинктам.

    Твои желания и твоя востребованность – это две разные вещи. Я падал и поднимался тысячу раз, и на этот раз настало время остановиться и повесить бутсы на гвоздь, выиграв трофей на «Уэмбли» в последней игре.

    Мне нравилось сражаться за себя, свои клубы, свою страну, своих партнеров по команде и болельщиков каждой команды, за которую я выступал. От «Ланса» до «Мадрида» и «Манчестера», а также за нашу сборную.

    Я защищал каждую эмблему, выкладываясь полностью, и наслаждался каждой минутой пути. Игра на высочайшем уровне – это захватывающий опыт. Она проверяет все уровни твоего тела и твоего разума. Эмоции, которые мы испытываем, не найти больше нигде.

    Мы, спортсмены, никогда не бываем удовлетворены, никогда не останавливаемся на достигнутом. Это наша природа и то, что питает нас. Я ни о чем не жалею, я бы ничего не стал менять.

    Я выиграл больше, чем мог даже мечтать, но, помимо признания и трофеев, я горжусь тем, что, несмотря ни на что, я придерживался своих принципов быть искренним и старался уходить из команд, когда они находились на более высоком уровне, чем в момент моего прихода.

    Надеюсь, вы все гордились мной. За пределами поля начинается новая жизнь. Я останусь в «Комо». Только не буду надевать бутсы и щитки. Я с нетерпением жду возможности рассказать об этом подробнее в ближайшее время.

    А пока – спасибо болельщикам каждого клуба, за который я играл, моим товарищам по команде, тренерам и сотрудникам... От всего сердца благодарю вас за то, что вы сделали этот путь более особенным, чем я мог себе представить в своих самых смелых мечтах. Спасибо тебе, футбол. С любовью, Рафа ❤» – написал Варан в соцсетях.

    Новости по теме
    Роналду обратился к Варану, завершившему карьеру в 31 год 2
    Заявление «Реала» о завершении карьеры Варана
    Варан официально объявил о завершении карьеры
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2024 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+