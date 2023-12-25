В Испании сообщили, вернется ли Варан в «Реал»

Продолжается обсуждение возможного появления в «Реале» нового центрального защитника.

Главный скаут мадридского клуба Джуни Калафат изучает варианты усиления обороны, поскольку руководство не считает надежной пару Антонио Рюдигера и Начо Фернандеса.

При этом опцию возвращения Рафаэля Варана в «Реале» не рассматривают.

Француз выступал за команду из столицы Испании с 2011 по 2021 год.

«Реал» ищет замену для Давида Алабы, который порвал кресты и выбыл до конца сезона.

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