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    Варан официально объявил о завершении карьеры

    Защитник Рафаэль Варан подтвердил, что завершает профессиональную карьеру в одной из социальных сетей. Последним клубом 31-летнего француза был «Комо», за который он в этом сезоне провел 1 матч в Кубке Италии. На 23-й минуте его заменили из-за травмы бедра.

    • Le Parisien сообщал, что решение Варана может быть связано с чередой травм, которые игрок получил за последнее время.
    • Ранее он выступал за «Ланс», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Варан по 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и клубный ЧМ, по 3 раза – Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании и Суперкубок Испании, по 1 разу – Кубок Испании, Кубок Англии и Кубок английской лиги.
    • В составе сборной Варан выиграл ЧМ-2018 и Лигу наций-2020/21, серебро ЧМ-2022.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 12:22
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