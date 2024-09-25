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    Варан может завершить карьеру

    Бывший защитник «Ланса», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может официально объявить о завершении карьеры в ближайшие часы. По данным Le Parisien, к такому решению могла привести серия травм, которые он получил за последнее время.

    • В летнее трансферное окно 31-летний футболист перешел в «Комо» на правах свободного агента.
    • Он дебютировал за свою новую команду в матче Кубка Италии против «Сампдории» (1:1, 3:4 по пенальти), но был заменен на 23-й минуте встречи из-за травмы бедра.
    • В связи с этим француз был временно исключен из заявки «Комо» на Серию А.
    • В составе сборной Варан выиграл ЧМ-2018 и Лигу наций-2020/21, серебро ЧМ-2022.

    Источник: Le Parisien

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    25.09.2024 11:19
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    Комментарии (2)
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    Artemka444
    1727253192
    Ну так то не плохая карьера у него!!! Выиграл все что можно , денег заработал И в рассвете сил можно спокойно жить не тужить
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    Glebson
    1727256523
    Жаль, что из-за травмы. Но карьера потрясающая получилась
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