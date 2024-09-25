Варан может завершить карьеру

Бывший защитник «Ланса», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может официально объявить о завершении карьеры в ближайшие часы. По данным Le Parisien, к такому решению могла привести серия травм, которые он получил за последнее время.

В летнее трансферное окно 31-летний футболист перешел в «Комо» на правах свободного агента.

Он дебютировал за свою новую команду в матче Кубка Италии против «Сампдории» (1:1, 3:4 по пенальти), но был заменен на 23-й минуте встречи из-за травмы бедра.

В связи с этим француз был временно исключен из заявки «Комо» на Серию А.

В составе сборной Варан выиграл ЧМ-2018 и Лигу наций-2020/21, серебро ЧМ-2022.