Заявление «Реала» о завершении карьеры Варана

В «Реале» отреагировали на уход Рафаэля Варана из профессионального футбола.

Француз закончил карьеру в 31-летнем возрасте.

Сообщалось, что его решение может быть связано с чередой травм.

Варан выступал за «Реал» с 2011 по 2021 год.

«Реал» хотел бы выразить свою благодарность и восхищение игроком, который теперь является частью истории нашего клуба.

Рафаэль Варан навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Реала» как один из величайших центральных защитников в истории клуба, который всегда олицетворял наши ценности.

Мадридский «Реал» хотел бы пожелать ему и его семье удачи в новой главе его жизни», – говорится в заявлении.