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    Заявление «Реала» о завершении карьеры Варана

    В «Реале» отреагировали на уход Рафаэля Варана из профессионального футбола.

    • Француз закончил карьеру в 31-летнем возрасте.
    • Сообщалось, что его решение может быть связано с чередой травм.
    • Варан выступал за «Реал» с 2011 по 2021 год.

    «Реал» хотел бы выразить свою благодарность и восхищение игроком, который теперь является частью истории нашего клуба.

    Рафаэль Варан навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Реала» как один из величайших центральных защитников в истории клуба, который всегда олицетворял наши ценности.

    Мадридский «Реал» хотел бы пожелать ему и его семье удачи в новой главе его жизни», – говорится в заявлении.

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    Источник: сайт «Реала»

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    25.09.2024 16:29
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