«МЮ» объявил об уходе Варана

Защитник Рафаэль Варан подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» летом, по истечении срока его контракта, сообщил официальный сайт клуба.

Француз завершает свой третий сезон в английской команде. 31-летний футболист в данный момент восстанавливается от повреждения, но еще рассчитывает сыграть за «МЮ».

Команде осталось провести два матча в АПЛ с «Ньюкаслом» и «Брайтоном», а 25 мая она встретится с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.