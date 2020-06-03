Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Епуряну - статистика

Завершил карьеру
27 сентября 1986 (40), Кишинев
#24 | Защитник
187 см | 87 кг
Молдова | Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Умраниеспор
13
0
0
1
0
Истанбул Башакшехир
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Умраниеспор
4 : 1
07.05.2023
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.04.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Умраниеспор
0 : 2
22.04.2023
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
4 : 2
18.04.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
3 : 1
10.04.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Умраниеспор
2 : 2
02.04.2023
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
18.03.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
1 : 2
04.03.2023
Умраниеспор
1' - 90'
37'
Турция. Суперлига, 23 тур
Умраниеспор
1 : 1
26.02.2023
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
3 : 2
01.02.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
3 : 2
28.01.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Умраниеспор
1 : 2
23.01.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Хатайспор
3 : 3
07.11.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
31.10.2022
Гиресунспор
1' - 83'
Турция. Суперлига, 11 тур
Фенербахче
1 : 0
22.10.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
16.10.2022
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 2
10.10.2022
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Анкарагюджю
1 : 2
01.10.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
03.09.2022
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
0 : 0
15.08.2022
Истанбул Башакшехир
1' - 54'
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
08.08.2022
Касымпаша
1' - 80'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
2
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+