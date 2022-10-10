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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Сивасспор
Истанбул Башакшехир - Сивасспор: обзор матча 10 октября 2022
Истанбул Башакшехир
10.10.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Сивасспор
45+2'
Д. Саба (П)
85'
Д. Саба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Сивасспор
Желтая карточка
Б. Траоре
90'
+3
85'
ГОЛ! 0:2!
Д. Саба
Пас отдал
М. Ятабаре
Замена
М. Арслантас
️️️️
М. Шуиар
84'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
78'
78'
Замена
Х. Харисис
️️️️
Ф. Ульвестад
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
69'
67'
Замена
М. Градель
️️️️
К. Н'Жи
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Д. Тюрук
62'
61'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Р. Ялчин
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
Л. Лима
46'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Ф. Кени
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Саба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Диа Саба
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
4-3-2-1
16
Зенгезер
42
Саинер
24
Епуряну
6
Лима
55
Ндайшими
19
Озкан
6
Билья
9
Тюрук
8
Шуиар
11
Траоре
19
Кени
4-2-1-3
35
Вурал
7
Палули
88
Османпаша
3
Чифтци
6
Гутас
6
Ульвестад
6
Ялчин
9
Н'Жи
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
91
Саба
6
Лима
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
6
Лима
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
19
Кени
7
Гюрлер
7
Гюрлер
19
Кени
8
Шуиар
34
Арслантас
34
Арслантас
8
Шуиар
9
Тюрук
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
9
Тюрук
6
Ялчин
37
Арслан
37
Арслан
6
Ялчин
9
Н'Жи
10
Градель
10
Градель
9
Н'Жи
6
Ульвестад
8
Харисис
8
Харисис
6
Ульвестад
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
5
Исаак Кофи
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
5
Исаак Кофи
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Сивасспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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