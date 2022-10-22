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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Истанбул Башакшехир
Фенербахче - Истанбул Башакшехир: обзор матча 22 октября 2022
Фенербахче
22.10.2022, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
84'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Истанбул Башакшехир
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Ф. Кадиоглу
90'
+1
87'
Замена
П. Шиш
️️️️
Д. Тюрук
87'
Замена
Ф. Кени
️️️️
Б. Озкан
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
В. Арао
84'
80'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Траоре
Замена
Ж. Педро
️️️️
Э. Валенсия
74'
Замена
Э. Мор
️️️️
И. Кахведжи
74'
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Батшуайи
74'
69'
Желтая карточка
М. Текдемир
Замена
В. Арао
️️️️
И. Юкшек
67'
Желтая карточка
И. Кахведжи
62'
61'
Желтая карточка
Д. Тюрук
60'
Замена
М. Шуиар
️️️️
С. Гюрлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
18
Линкольн
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
21
Патрик Шиш
ПВ
19
Филипп Кени
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
3-4-1-2
1
Баиндыр
4
Азиз
41
Салаи
13
Энрике
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
5
Юкшек
19
Креспо
18
Линкольн
13
Валенсия
44
Батшуайи
4-4-1-1
1
Бабакан
3
Дуарте
33
Али Калдырым
21
Текдемир
42
Саинер
19
Озкан
7
Гюрлер
9
Тюрук
6
Билья
11
Траоре
77
Окака-Чука
24
Кадиоглу
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
5
Юкшек
15
Арао
15
Арао
5
Юкшек
44
Батшуайи
9
Росси
9
Росси
44
Батшуайи
17
Кахведжи
7
Мор
7
Мор
17
Кахведжи
13
Валенсия
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
13
Валенсия
11
Траоре
9
Алексич
9
Алексич
11
Траоре
7
Гюрлер
8
Шуиар
8
Шуиар
7
Гюрлер
9
Тюрук
21
Шиш
21
Шиш
9
Тюрук
19
Озкан
19
Кени
19
Кени
19
Озкан
Остались в запасе
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Фенербахче - Истанбул Башакшехир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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