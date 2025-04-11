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Италия. Серия B
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Палермо
Маттиа Перин
Новости
€ 2 млн
Маттиа Перин - новости
Палермо
10 ноября 1992 (33), Латина
#1 | Вратарь
188 см | 74 кг
Италия
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Фото
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Еще 11 футболистов подозреваются в игре на нелегальных ставках
2025.04.11 15:53
3
Символическая сборная 3-го тура Лиги чемпионов по версии УЕФА
2024.10.24 23:37
Фото
«Ювентус» продлил контракт с вратарем
2024.10.23 17:30
«Ювентус» продлил контракт с Перином до 2025 года
2022.04.14 16:16
1
Перин впервые за 897 дней вышел в старте «Ювентуса»
2021.09.26 14:26
«Ювентус» объявил об уходе Перина в аренду в «Дженоа»
2020.09.05 09:19
Перин может перейти из «Ювентуса» в «Аталанту»
2020.05.26 00:11
Перин задумывался о завершении карьеры. Вратарю «Ювентуса» – 27 лет
2020.04.24 00:49
2
Голкипер «Ювентуса» Перин вернулся в «Дженоа»
2020.01.02 19:51
1
Tuttosport: вратарь «Ювентуса» Перин перейдет в «Дженоа». В сезоне Серии А он не провел ни матча
2019.12.29 01:55
Вратарь «Ювентуса» Перин может перейти в «Монако»
2019.08.03 17:48
«Ювентус» может купить Рейну у «Милана». Трансфер испанца – личная просьба Сарри
2019.06.24 11:53
2
Football Italia: Погба дал согласие на переход в «Ювентус»
2019.06.10 13:39
10
Аллегри назвал сроки восстановления Кьеллини, Дибалы и Манджукича
2019.04.20 12:25
«Ювентус» лишился девяти футболистов перед матчем с «Кальяри»
2019.04.02 13:05
14
Перин травмировал голеностоп, наступив на бутылку на тренировке
2019.03.25 09:19
4
Видео
Вратарь Перин стал игроком «Ювентуса»
2018.06.08 20:04
2
Перин будет зарабатывать в «Ювентусе» 2,5 миллиона в год
2018.06.07 06:30
3
Перин – о трансфере в «Ювентус»: «Переговоры ведутся, но еще ничего не подписано»
2018.06.05 08:05
Перин перейдет из «Дженоа» в «Ювентус» за 8 миллионов
2018.05.18 06:31
6
Маротта: «Ювентусу» не интересен Доннарумма. Преемником Буффона будет Щесны»
2018.05.14 16:49
2
«Наполи» хочет приобрести вратаря «Дженоа» Перина
2018.01.02 17:59
«Милан» рассматривает вариант покупки старшего брата Доннаруммы
2017.06.24 22:19
Голкипер «Дженоа» Перин выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки
2017.01.09 01:06
«Интер» хочет расстаться с Хандановичем ради Перина
2016.05.08 16:28
Перин пропустит около полугода
2016.04.14 00:24
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Буффон поддержал травмированного Перина
2016.04.12 18:18
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Сборная Италии осталась без вратаря
2016.04.12 14:43
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Вратарь «Дженоа» привлек внимание «Манчестер Юнайтед»
2016.01.23 21:58
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«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
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Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
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