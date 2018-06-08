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    Вратарь Перин стал игроком «Ювентуса»

    «Ювентус» объявил о подписании контракта с уже бывшим футболистом «Дженоа» Маттиа Перином. Контракт между сторонами будет действовать до 2022 года.

    Стоимость трансфера составила 12 миллионов евро, которые туринский клуб будет выплачивать в течение трех лет. Перин выступал в Генуе с 2010 года.

    Ранее «Бомбардир» писал, что вратарь будет зарабатывать в Турине 2,5 миллиона евро в год.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    08.06.2018 20:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 9 июня 2018, 10:16

      Ему играть надо, а он, пока что! официально подмена Войцеху.

      0
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 8 июня 2018, 20:46

      Привет нашим debilam, которые тряслись над нашей дырявой малолеткой. Вот за кем надо было бегать.

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