Вратарь Перин стал игроком «Ювентуса»

Ему играть надо, а он, пока что! официально подмена Войцеху.
«Ювентус» объявил о подписании контракта с уже бывшим футболистом «Дженоа» Маттиа Перином. Контракт между сторонами будет действовать до 2022 года.
Стоимость трансфера составила 12 миллионов евро, которые туринский клуб будет выплачивать в течение трех лет. Перин выступал в Генуе с 2010 года.
Ранее «Бомбардир» писал, что вратарь будет зарабатывать в Турине 2,5 миллиона евро в год.
La prima giornata e le prime parole da giocatore della Juventus di @MattiaPerin! #WelcomeToJU #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/tYKUnn6YcB— JuventusFC (@juventusfc) 8 июня 2018 г.