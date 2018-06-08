Вратарь Перин стал игроком «Ювентуса»

«Ювентус» объявил о подписании контракта с уже бывшим футболистом «Дженоа» Маттиа Перином. Контракт между сторонами будет действовать до 2022 года.

Стоимость трансфера составила 12 миллионов евро, которые туринский клуб будет выплачивать в течение трех лет. Перин выступал в Генуе с 2010 года.

Ранее «Бомбардир» писал, что вратарь будет зарабатывать в Турине 2,5 миллиона евро в год.