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    Перин травмировал голеностоп, наступив на бутылку на тренировке

    Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин получил травму на тренировке сборной Италии, сообщает Sport Mediaset.

    По информации источника, 26-летний футболист неудачно наступил на бутылку с водой. У него диагностировано повреждение голеностопа.

    Из-за этой травмы Перин пропустил матч отбора Евро-2020 против Финляндии, его участие в игре с Лихтенштейном – под вопросом.

    • В текущем сезоне Перин сыграл восемь матчей в составе «Ювентуса» и пропустил шесть голов.
    • В 2016 и 2017 годах игрок получал разрыв крестообразных связок колена.

    Источник: Sport Mediaset

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