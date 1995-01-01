Перин травмировал голеностоп, наступив на бутылку на тренировке

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин получил травму на тренировке сборной Италии, сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, 26-летний футболист неудачно наступил на бутылку с водой. У него диагностировано повреждение голеностопа.
Из-за этой травмы Перин пропустил матч отбора Евро-2020 против Финляндии, его участие в игре с Лихтенштейном – под вопросом.
- В текущем сезоне Перин сыграл восемь матчей в составе «Ювентуса» и пропустил шесть голов.
- В 2016 и 2017 годах игрок получал разрыв крестообразных связок колена.