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    Перин перейдет из «Дженоа» в «Ювентус» за 8 миллионов

    Руководство «Ювентуса» провело переговоры с «Дженоа» относительно покупки голкипера Маттиа Перина, сообщает La Gazzetta dello Sport. Они завершились для туринского клуба положительно.

    Трансфер вратаря обойдется «Юве» в 8 миллионов евро. Стороны подпишут соглашение, которое будет рассчитано на пять лет, а зарплата игрока составит около 2 миллионов евро в год.

    В «Ювентусе» Перин призван заменить 40-летнего Джанлуиджи Буффона, который покинет клуб по окончании этого сезона. Для этого ему предстоит выиграть конкуренцию у другого вратаря команды – Войцеха Щесны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2018 06:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 19 мая 2018, 16:48

      не то что наши debilы. Трясутся над распиаренной дырявой малолеткой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 19 мая 2018, 14:29

      Трудно будет найти равноценную замену Буффону.

      2
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      Рейтинг: +9028

      Novograd 18 мая 2018, 08:25

      а я вже подумав що це Юра Пєрін з Новограда-Волинського))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 мая 2018, 08:04

      чего и следовало ожидать, Перин покруче Войцеха будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > 24 мая 2018, 20:43

      ну в юве только такие и переходят ! никто путевый не перейдет в юве !

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 мая 2018, 07:42

      Перин отличный вратарь, по мне так самый недооцененный вратарь своего поколения.

      2
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