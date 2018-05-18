Перин перейдет из «Дженоа» в «Ювентус» за 8 миллионов

Руководство «Ювентуса» провело переговоры с «Дженоа» относительно покупки голкипера Маттиа Перина, сообщает La Gazzetta dello Sport. Они завершились для туринского клуба положительно.

Трансфер вратаря обойдется «Юве» в 8 миллионов евро. Стороны подпишут соглашение, которое будет рассчитано на пять лет, а зарплата игрока составит около 2 миллионов евро в год.

В «Ювентусе» Перин призван заменить 40-летнего Джанлуиджи Буффона, который покинет клуб по окончании этого сезона. Для этого ему предстоит выиграть конкуренцию у другого вратаря команды – Войцеха Щесны.