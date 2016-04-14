Перин пропустит около полугода

Голкипер «Дженоа» и сборной Италии Маттиа Перин, повредивший переднюю крестообразную связку, был прооперирован. Сообщается, что во время операции никаких осложнений не возникло и все прошло по плану. Срок восстановления вратаря составит пять-шесть месяцев.

Таким образом, игрок не сможет помочь «скуадре адзурре» на предстоящем чемпионате Европы во Франции. В нынешнем сезоне Перин принял участие в 25-ти играх Серии А, в которых пропустил 31 гол. Восемь из этих поединков он отыграл на «ноль».