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Италия. Серия B
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Палермо
Маттиа Перин
Статистика
€ 2 млн
Маттиа Перин - статистика
Палермо
10 ноября 1992 (33), Латина
#1 | Вратарь
188 см | 74 кг
Италия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 3 тур
Палермо
3 : 1
07.09.2026
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
0 : 1
23.08.2026
Ювентус
90' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
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И
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П
Ж
К
Ювентус
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
0 : 1
23.08.2026
Ювентус
90' - 90'
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