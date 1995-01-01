«Ювентус» может купить Рейну у «Милана». Трансфер испанца – личная просьба Сарри

Вратарь «Милана» Пепе Рейна может продолжить карьеру в другом итальянском клубе.

Как сообщает Сalciomercato, предметный интерес к 36-летнему испанцу проявляет «Ювентус».

Видеть в своей команде Рейну лично хочет новый тренер туринцев Маурицио Сарри. Они вместе работали в «Наполи».

Игрок «Милана» должен стать заменой для Маттиа Перина, который намерен летом сменить клубную прописку.