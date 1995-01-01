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    «Ювентус» может купить Рейну у «Милана». Трансфер испанца – личная просьба Сарри

    Вратарь «Милана» Пепе Рейна может продолжить карьеру в другом итальянском клубе.

    Как сообщает Сalciomercato, предметный интерес к 36-летнему испанцу проявляет «Ювентус».

    Видеть в своей команде Рейну лично хочет новый тренер туринцев Маурицио Сарри. Они вместе работали в «Наполи».

    Игрок «Милана» должен стать заменой для Маттиа Перина, который намерен летом сменить клубную прописку.

    • В минувшем сезоне Рейна сыграл 12 матчей в составе «Милана» и пропустил 15 голов.
    • Его контракт с клубом истекает в июне 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.

    Источник: Сalciomercato

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