«Ювентус» может купить Рейну у «Милана». Трансфер испанца – личная просьба Сарри

Вратарь «Милана» Пепе Рейна может продолжить карьеру в другом итальянском клубе.
Как сообщает Сalciomercato, предметный интерес к 36-летнему испанцу проявляет «Ювентус».
Видеть в своей команде Рейну лично хочет новый тренер туринцев Маурицио Сарри. Они вместе работали в «Наполи».
Игрок «Милана» должен стать заменой для Маттиа Перина, который намерен летом сменить клубную прописку.
- В минувшем сезоне Рейна сыграл 12 матчей в составе «Милана» и пропустил 15 голов.
- Его контракт с клубом истекает в июне 2021 года.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.