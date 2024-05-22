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Соломон Кверквелия
Новости
€ 250 тыс
Соломон Кверквелия - новости
6 февраля 1992 (34), Самтредиа
#4 | Защитник
190 см | 75 кг
Грузия
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Публикации
Чемпион России-2018 оформил дубль в чемпионате Кыргызстана
6 марта
Фото
Опубликована заявка сборной Грузии на Евро-2024
2024.05.22 13:47
2
Роналду оформил дубль в ворота команды Кверквелии
2023.11.24 22:59
2
Ассист Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить команду Кверквелии (3:0)
2023.10.08 01:07
Новичок саудовской высшей лиги подписал чемпиона России 2018 года
2023.07.16 16:56
1
Вице-чемпион Азербайджана бесплатно подписал экс-защитника «Локомотива» Кверквелию
2022.07.04 07:53
Чемпион России Кверквелия перешел в грузинский клуб «Гагра»
2022.04.08 19:59
Кверквелия: «Переход в «Лестер» завершился на этапе разговоров»
2021.11.15 11:20
2
Фото
Экс-защитник «Локомотива» Кверквелия перешел в «Металлист 1925»
2021.10.14 21:49
2
С «Локомотива» снят запрет на регистрацию игроков
2021.09.07 14:21
3
«Локомотиву» запретили регистрировать новичков из-за задолженности перед Кверквелией
2021.09.03 17:37
1
Кверквелия: «Если бы «Локомотив» не взял меня, то не выиграл бы чемпионат и столько Кубков»
2021.07.28 11:36
8
Кверквелия – об уходе из «Локомотива»: «Я приехал ради Семина. Мне пора уже ехать в Европу»
2021.06.30 22:52
10
«Локомотив» объявил об уходе Эдера, Кверквелии, Игнатьева и Коченкова
2021.06.30 19:56
8
Фото
Малком, Дзюба и Нобоа – в символической сборной 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.05.04 12:20
2
Кверквелия стал единоличным лидером по автоголам в РПЛ
2021.04.24 23:10
2
«Ротор» намерен сохранить Кверквелию, если останется в РПЛ
2021.03.23 16:57
1
Кверквелия получает в «Роторе» 12,5 миллиона рублей в месяц. 95,5% зарплаты обеспечивает «Локомотив»
2021.02.17 20:29
8
Мусаев выпустил на матч с «Ротором» Чернова, Ари, Маркова; Кверквелия, Жигулев, Понсе сыграют у гостей
2020.12.05 18:06
1
Кверквелия, Гогуа, Понсе сыграют за «Ротор»; Помазун, Ефремов, Погребняк – в основе «Урала»
2020.11.22 15:31
2
Кверквелия, Понсе, Фламарион – в старте «Ротора» на игру с ЦСКА; Дивеев, Дзагоев, Сигурдссон выйдут у гостей
2020.11.01 15:33
Николич выпустил Лисаковича, Камано, Эдера; Кверквелия, Муллин, Фламарион выйдут у «Ротора»
2020.10.24 18:12
2
Кверквелия летом мог перейти в ПАОК
2020.10.24 10:56
Кверквелия задумывался о завершении карьеры из-за травмы
2020.09.11 16:46
1
Идову, Тихий, Ломовицкий – в основе «Химок» на матч с «Ротором»; Кверквелия, Гогуа, Жигулев сыграют у гостей
2020.08.29 19:28
Фото
Кверквелия ушел в аренду в «Ротор» и стал пятым грузином в команде
2020.08.20 15:35
23
«Химки» ведут переговоры с Кверквелией и Рыковым
2020.08.11 18:45
5
Журналист Панков: «Локомотив» предложил новый контракт Рыбусу и не хочет продолжать сотрудничество с Кверквелией»
2020.07.04 00:33
7
Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов, Кверквелия, Коченков будут готовы к матчу с «Оренбургом»
2020.06.14 16:44
«Локомотив» хочет продлить контракт с Кверквелией
2020.06.04 18:23
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