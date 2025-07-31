Статистика по турнирам

Лига конференций 2025/2026 Лига наций 2024/2025 Чемпионат Европы 2024 Кубок PARI Премьер 2023 Отбор ЧЕ-2024 2023 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Украина. Премьер-лига 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Суперкубок России 2018 Лига Европы 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Суперкубок России 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Marbella Cup 2012 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2010