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Соломон Кверквелия
Статистика
€ 250 тыс
Соломон Кверквелия - статистика
6 февраля 1992 (34), Самтредиа
#4 | Защитник
190 см | 75 кг
Грузия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
2
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо
0 : 4
31.07.2025
Омония
Был в запасе
Лига конференций, 1 раунд
Ордабасы
1 : 1
17.07.2025
Торпедо
1' - 49'
45'
49'
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
4 : 3
10.07.2025
Ордабасы
1' - 90'
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