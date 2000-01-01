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    Журналист Панков: «Локомотив» предложил новый контракт Рыбусу и не хочет продолжать сотрудничество с Кверквелией»

    «Локомотив» хотел бы сохранить Мацея Рыбуса, у которого летом истекает контракт. В то же время москвичи планируют отпустить в другой клуб защитника Соломона Кверквелию.

    «Предложен годичный контракт с понижением зарплаты Рыбусу, который должен был покинуть команду. Но, видимо, переговоры с другими кандидатами на позицию левого защитника застопорились.

    А вот с Кверквелией клуб не хочет продолжать отношения. В «Локо» твeрдо на это настроены. Рассматриваются все варианты: продажа, аренда и даже расторжение контракта», – информирует журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

    • По словам агента Рыбуса, у него есть договоренность с клубом из Стамбула.
    • 30-летний Рыбус выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.
    • Москвичи в РПЛ идут вторыми.

    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2893

      Черкизовский Кот 19 минут назад

      Хёведес ушёл, Чорлуке уже 34, Мурило по уровню не подходит. Если ещё и Сабу сплавят, то будут большие проблемы.

      0
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      Рейтинг: +3745

      BarStep 1 час назад

      Не знаю, я бы сделал наоборот..

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