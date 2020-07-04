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  • Журналист Панков: «Локомотив» предложил новый контракт Рыбусу и не хочет продолжать сотрудничество с Кверквелией»

Журналист Панков: «Локомотив» предложил новый контракт Рыбусу и не хочет продолжать сотрудничество с Кверквелией»

4 июля 2020, 00:33
7

«Локомотив» хотел бы сохранить Мацея Рыбуса, у которого летом истекает контракт. В то же время москвичи планируют отпустить в другой клуб защитника Соломона Кверквелию.

«Предложен годичный контракт с понижением зарплаты Рыбусу, который должен был покинуть команду. Но, видимо, переговоры с другими кандидатами на позицию левого защитника застопорились.

А вот с Кверквелией клуб не хочет продолжать отношения. В «Локо» твeрдо на это настроены. Рассматриваются все варианты: продажа, аренда и даже расторжение контракта», – информирует журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

  • По словам агента Рыбуса, у него есть договоренность с клубом из Стамбула.
  • 30-летний Рыбус выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.
  • Москвичи в РПЛ идут вторыми.

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбус Мацей Кверквелия Соломон
Комментарии (7)
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BarStep
1593813127
Не знаю, я бы сделал наоборот..
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Черкизовский Кот
1593815887
Хёведес ушёл, Чорлуке уже 34, Мурило по уровню не подходит. Если ещё и Сабу сплавят, то будут большие проблемы.
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моэм
1593842448
С точки зрения лысого грузинского гения коммерции , всё правильно...за Соломона дают бабки , за Рыбуся нет.
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Kurt Angel
1593850051
Кверквелия для ЦСКА было бы отлично. защитник хороший.
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sined1951
1593856891
Цска он не нужен, слишком медленный, хорошо играет только в своей штрафной.
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