Журналист Панков: «Локомотив» предложил новый контракт Рыбусу и не хочет продолжать сотрудничество с Кверквелией»

Хёведес ушёл, Чорлуке уже 34, Мурило по уровню не подходит. Если ещё и Сабу сплавят, то будут большие проблемы.
«Локомотив» хотел бы сохранить Мацея Рыбуса, у которого летом истекает контракт. В то же время москвичи планируют отпустить в другой клуб защитника Соломона Кверквелию.
«Предложен годичный контракт с понижением зарплаты Рыбусу, который должен был покинуть команду. Но, видимо, переговоры с другими кандидатами на позицию левого защитника застопорились.
А вот с Кверквелией клуб не хочет продолжать отношения. В «Локо» твeрдо на это настроены. Рассматриваются все варианты: продажа, аренда и даже расторжение контракта», – информирует журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
- По словам агента Рыбуса, у него есть договоренность с клубом из Стамбула.
- 30-летний Рыбус выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.
- Москвичи в РПЛ идут вторыми.