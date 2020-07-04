Журналист Панков: «Локомотив» предложил новый контракт Рыбусу и не хочет продолжать сотрудничество с Кверквелией»

«Локомотив» хотел бы сохранить Мацея Рыбуса, у которого летом истекает контракт. В то же время москвичи планируют отпустить в другой клуб защитника Соломона Кверквелию.

«Предложен годичный контракт с понижением зарплаты Рыбусу, который должен был покинуть команду. Но, видимо, переговоры с другими кандидатами на позицию левого защитника застопорились.

А вот с Кверквелией клуб не хочет продолжать отношения. В «Локо» твeрдо на это настроены. Рассматриваются все варианты: продажа, аренда и даже расторжение контракта», – информирует журналист «Чемпионата» Андрей Панков.