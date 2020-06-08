Рыбус договорился с клубом из Стамбула

Футболист «Локомотива» Мацей Рыбус близок к переходу в клуб из Турции. Летом истекает контракт поляка с москвичами.

«Никто из «Локомотива» не связывался ни со мной, ни с Мацеем по поводу продления контракта. Однако мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула и должны подписать предварительное соглашение с турецким клубом через десять дней», – сказал Sport24 агент Рыбуса Мариуш Пекарски.