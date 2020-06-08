Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Рыбус договорился с клубом из Стамбула

    Футболист «Локомотива» Мацей Рыбус близок к переходу в клуб из Турции. Летом истекает контракт поляка с москвичами.

    «Никто из «Локомотива» не связывался ни со мной, ни с Мацеем по поводу продления контракта. Однако мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула и должны подписать предварительное соглашение с турецким клубом через десять дней», – сказал Sport24 агент Рыбуса Мариуш Пекарски.

    • 30-летний Рыбус выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.
    • В сезоне РПЛ Рыбус провел 14 матчей, сделал четыре результативные передачи.
    • Москвичи в РПЛ идут вторыми.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:56
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5821

      paracetamol 1 час назад

      Побежали крысы с ж-д помойки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5844

      Антибиотик > paracetamol 14 минут назад

      Ты с помойкой ошибся, к тебе она гораздо ближе, чем может показаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Nayturs 2 часа назад

      Качественный крайний защитник, жаль что уезжает из РПЛ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5844

      Антибиотик > Nayturs 11 минут назад

      Ничего хорошего я в нем не видел, другое дело, что замены даже такого уровня Рыбусу видимо не будет. Остается молодой Лысов, пусть тренируется, я думаю, наберется опыта и через сезон точно хуже не будет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76869
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru