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    Кверквелия: «Переход в «Лестер» завершился на этапе разговоров»

    Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о несостоявшемся переходе в «Лестер».

    «Переговоры действительно велись. Я выдал сумасшедший сезон в «Локомотиве». Мы стали чемпионами России, я провeл в чемпионате 29 матчей, мы мало пропускали, в сборной отыграл все игры.

    Почему не сложилось? На меня так и не вышли в итоге. Завершилось на этапе разговоров», – сказал грузин.

    • Кверквелия летом покинул «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он провел 108 матчей за московскую команду и забил 4 гола.
    • В октябре футболист подписал контракт с украинским клубом «Металлист 1925».

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    Источник: «Чемпионат»

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