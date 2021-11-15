Кверквелия: «Переход в «Лестер» завершился на этапе разговоров»

Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о несостоявшемся переходе в «Лестер».

«Переговоры действительно велись. Я выдал сумасшедший сезон в «Локомотиве». Мы стали чемпионами России, я провeл в чемпионате 29 матчей, мы мало пропускали, в сборной отыграл все игры.

Почему не сложилось? На меня так и не вышли в итоге. Завершилось на этапе разговоров», – сказал грузин.