Вице-чемпион Азербайджана бесплатно подписал экс-защитника «Локомотива» Кверквелию

Не понимаю , это специально делается ?
После Локо человек играл за Рубин и Ротор, но указывают что экс-защитник Локомотива.
Для чего это ?
Поднять статус ?
Центральный защитник Соломон Кверквелия на правах свободного агента присоединился к «Нефтчи».
30-летний футболист перешел в бакинский клуб из «Гагры».
Условия контракта грузина с «Нефтчи» пока неизвестны.
- Кверквелия с 2017 по 2021 год выступал за «Локомотив».
- Он также играл в России за «Рубин», «Ротор» и «Нефтехимик».
- Рыночная стоимость игрока – 1 миллион евро.
- «Нефтчи» – вице-чемпион Азербайджана.