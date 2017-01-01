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Вице-чемпион Азербайджана бесплатно подписал экс-защитника «Локомотива» Кверквелию

Центральный защитник Соломон Кверквелия на правах свободного агента присоединился к «Нефтчи».

30-летний футболист перешел в бакинский клуб из «Гагры».

Условия контракта грузина с «Нефтчи» пока неизвестны.

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Источник: твиттер «Нефтчи»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10953

    Алексей З 1 час назад

    Не понимаю , это специально делается ?
    После Локо человек играл за Рубин и Ротор, но указывают что экс-защитник Локомотива.
    Для чего это ?
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