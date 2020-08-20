Кверквелия ушел в аренду в «Ротор» и стал пятым грузином в команде

«Локомотив» объявил об уходе в аренду в «Ротор» защитника Соломона Кверквелии. Он стал пятым грузином в команде.

«Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью досрочного прекращения. Вместе с «Локо» Кверквелия стал чемпионом России, выиграл два Кубка и Суперкубок страны

Желаем Сабе успехов в новой команде!» – написала пресс-служба москвичей.

За «Ротор» выступают следующие грузины (помимо Кверквелии): Джано, Николай Кипиани, Зурико Давиташвили, Бека Микелтадзе.