Кверквелия ушел в аренду в «Ротор» и стал пятым грузином в команде

«Локомотив» объявил об уходе в аренду в «Ротор» защитника Соломона Кверквелии. Он стал пятым грузином в команде.
«Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью досрочного прекращения. Вместе с «Локо» Кверквелия стал чемпионом России, выиграл два Кубка и Суперкубок страны
Желаем Сабе успехов в новой команде!» – написала пресс-служба москвичей.
За «Ротор» выступают следующие грузины (помимо Кверквелии): Джано, Николай Кипиани, Зурико Давиташвили, Бека Микелтадзе.
- С «Ротором» связан грузинский агент Мамука Джугели.
- Волгоградцы идут в РПЛ последними.
- Ближайший соперник – «Сочи».
Источник: твиттер «Локомотива»