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    Кверквелия ушел в аренду в «Ротор» и стал пятым грузином в команде

    «Локомотив» объявил об уходе в аренду в «Ротор» защитника Соломона Кверквелии. Он стал пятым грузином в команде.

    «Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью досрочного прекращения. Вместе с «Локо» Кверквелия стал чемпионом России, выиграл два Кубка и Суперкубок страны

    Желаем Сабе успехов в новой команде!» – написала пресс-служба москвичей.

    За «Ротор» выступают следующие грузины (помимо Кверквелии): Джано, Николай Кипиани, Зурико Давиташвили, Бека Микелтадзе.

    • С «Ротором» связан грузинский агент Мамука Джугели.
    • Волгоградцы идут в РПЛ последними.
    • Ближайший соперник – «Сочи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4293

      hevbn 28 17 минут назад

      Если судить по имени и по старым заслугам то Соломон очень хорошее усиление для команды которая только что вышла в премьер - лигу , но с другой стороны совсем не понятно в каком сейчас состоянии Кверквелия и физически , да и психологически , все таки он последний год , полтора почти не играл и при чем не совсем понятно почему то ли из-за травм , то ли из-за проблем с мотивацией , то ли из-за чего то еще. А ведь до этого был одним из лучших защитников в РПЛ. Надеюсь что он сможет перезапустить свою карьеру , ведь он еще совсем не старый особенно для центрального защитника . Он мне еще в Рубине Бердыева очень нравился.

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      Рейтинг: +17894

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Видно в Волгоград чачу завезли, они и рванули все туда.

      2
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      Рейтинг: +11146

      Garrincha58 24 минуты назад

      вот он новый лимит и новые правила 5 грузинов в команде и для кого мы готовим игроков для сборной Грузии???? или России

      1
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      Рейтинг: +361

      Фанат Рубина > Garrincha58 2 минуты назад

      А что в этом плохого? Я бы вообще грузинов не считал бы за легов.. Вообще бывшие страны СССР

      0
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      Рейтинг: +1330

      PAREVG. 25 минут назад

      Удачи Соломон, жаль что Кикнадзе, выбрал Мурило а не тебя...

      1
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      Рейтинг: +705

      O-Z > PAREVG. 1 минуту назад

      Мне кажется после травмы, он потерял свою прежнюю форму.. При Сёмине тоже не играл.. Может сезон в Роторе наберет форму вернется таким же монстром..)

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      Рейтинг: +1863

      Krasnodar 123 29 минут назад

      Слушай, а Седрик Гогуа? Почти Гога, почти ГРУЗИН, А!

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