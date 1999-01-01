Кверквелия ушел в аренду в «Ротор» и стал пятым грузином в команде

Если судить по имени и по старым заслугам то Соломон очень хорошее усиление для команды которая только что вышла в премьер - лигу , но с другой стороны совсем не понятно в каком сейчас состоянии Кверквелия и физически , да и психологически , все таки он последний год , полтора почти не играл и при чем не совсем понятно почему то ли из-за травм , то ли из-за проблем с мотивацией , то ли из-за чего то еще. А ведь до этого был одним из лучших защитников в РПЛ. Надеюсь что он сможет перезапустить свою карьеру , ведь он еще совсем не старый особенно для центрального защитника . Он мне еще в Рубине Бердыева очень нравился.
«Локомотив» объявил об уходе в аренду в «Ротор» защитника Соломона Кверквелии. Он стал пятым грузином в команде.
«Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью досрочного прекращения. Вместе с «Локо» Кверквелия стал чемпионом России, выиграл два Кубка и Суперкубок страны
Желаем Сабе успехов в новой команде!» – написала пресс-служба москвичей.
За «Ротор» выступают следующие грузины (помимо Кверквелии): Джано, Николай Кипиани, Зурико Давиташвили, Бека Микелтадзе.
- С «Ротором» связан грузинский агент Мамука Джугели.
- Волгоградцы идут в РПЛ последними.
- Ближайший соперник – «Сочи».