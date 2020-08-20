Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кверквелия ушел в аренду в «Ротор» и стал пятым грузином в команде

Кверквелия ушел в аренду в «Ротор» и стал пятым грузином в команде

20 августа 2020, 15:35
23

«Локомотив» объявил об уходе в аренду в «Ротор» защитника Соломона Кверквелии. Он стал пятым грузином в команде.

«Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью досрочного прекращения. Вместе с «Локо» Кверквелия стал чемпионом России, выиграл два Кубка и Суперкубок страны

Желаем Сабе успехов в новой команде!» – написала пресс-служба москвичей.

За «Ротор» выступают следующие грузины (помимо Кверквелии): Джано, Николай Кипиани, Зурико Давиташвили, Бека Микелтадзе.

  • С «Ротором» связан грузинский агент Мамука Джугели.
  • Волгоградцы идут в РПЛ последними.
  • Ближайший соперник – «Сочи».

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротор Кверквелия Соломон
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1597928136
Удачи Соломон, жаль что Кикнадзе, выбрал Мурило а не тебя...
Ответить
Garrincha58
1597928202
вот он новый лимит и новые правила 5 грузинов в команде и для кого мы готовим игроков для сборной Грузии???? или России
Ответить
DOCTOR PENALTY
1597928209
Видно в Волгоград чачу завезли, они и рванули все туда.
Ответить
hevbn 28
1597928628
Если судить по имени и по старым заслугам то Соломон очень хорошее усиление для команды которая только что вышла в премьер - лигу , но с другой стороны совсем не понятно в каком сейчас состоянии Кверквелия и физически , да и психологически , все таки он последний год , полтора почти не играл и при чем не совсем понятно почему то ли из-за травм , то ли из-за проблем с мотивацией , то ли из-за чего то еще. А ведь до этого был одним из лучших защитников в РПЛ. Надеюсь что он сможет перезапустить свою карьеру , ведь он еще совсем не старый особенно для центрального защитника . Он мне еще в Рубине Бердыева очень нравился.
Ответить
АртурZaСМ
1597930925
Надо переименовать в Роторошвили или Роторидзе))))
Ответить
Ганнибал Лектор
1597932125
Вах-вах! Вай, хорошая команда собралась, да, Уася!
Ответить
kazak161
1597934199
Грузины хорошие футболисты,помню Динамо Тбилиси доброе время было,удачи Ротору!
Ответить
Синитсосит
1597935300
вахх, какой игра слюшай, хде вино
Ответить
+50/-50
1597937906
"Ротор" (Тбилиси) - вай ме, слюшай бичо, дай один дэсят капеек, нэ вэрю...
Ответить
kazak161
1597942197
Девчонки из Роства-на -Дону принесли победу в финале кубка по гандболу России над ЦСКА!Молодцы! нашей футбольной команды пример!
Ответить
Главные новости
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
23:23
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
23:08
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
5
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+