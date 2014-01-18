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    Паулао - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Пауло Альфонсо
    Фамилия Сантос Жуниор
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 мая 1982 (40 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 20 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Бетис (Севилья)
    11.05.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    65'
    04.05.2014 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:2 Бетис (Севилья)
    20.04.2014 1' -32' Райо Вальекано (Мадрид) 3:1 Бетис (Севилья)
    27'
    13.04.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Севилья (Севилья)
    05.04.2014 Был в запасе Барселона (Барселона) 3:1 Бетис (Севилья)
    31.03.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Малага (Малага)
    23.03.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    24.01.2014 1' -46' Сельта (Виго) 4:2 Бетис (Севилья)
    18.01.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 0:5 Реал (Мадрид)
    12.01.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Осасуна (Памплона)
    04.01.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    21.12.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    15.12.2013 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 5:1 Бетис (Севилья)
    24.11.2013 1' -42' Севилья (Севилья) 4:0 Бетис (Севилья)
    37' 42'
    20.10.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Эльче (Эльче)
    06.10.2013 1' -90' Хетафе (Хетафе) 3:1 Бетис (Севилья)
    29.09.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    26.09.2013 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Бетис (Севилья)
    22'
    22.09.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Гранада (Гранада)
    60'
    15.09.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    26.08.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Сельта (Виго)
    18.08.2013 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
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