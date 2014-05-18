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Паулао
Статистика
Паулао - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1982 (44)
#3 | Защитник
188 см | 83 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Испания. Примера 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
20
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 1
18.05.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4 : 3
11.05.2014
Вальядолид
1' - 90'
65'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
3 : 2
04.05.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
3 : 1
20.04.2014
Бетис
1' - 32'
27'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0 : 2
13.04.2014
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
3 : 1
05.04.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1 : 2
31.03.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
0 : 2
23.03.2014
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
4 : 2
24.01.2014
Бетис
1' - 46'
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
0 : 5
18.01.2014
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
12.01.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 0
04.01.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2013
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
5 : 1
15.12.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
4 : 0
24.11.2013
Бетис
1' - 42'
37'
42'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1 : 2
20.10.2013
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
3 : 1
06.10.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
1 : 0
29.09.2013
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
2 : 1
26.09.2013
Бетис
1' - 90'
22'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
0 : 0
22.09.2013
Гранада
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
3 : 1
15.09.2013
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 2
26.08.2013
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2 : 1
18.08.2013
Бетис
1' - 90'
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