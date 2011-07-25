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Ивелин Попов
Новости
Ивелин Попов - новости
Завершил карьеру
26 октября 1987 (38), София
#71 | Полузащитник
182 см | 78 кг
Болгария
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Публикации
Экс-игрок «Спартака» предложил вернуть Дзюбу в клуб
25 июля
11
Экс-легионер «Спартака» гордится, что его дети идеально говорят на русском
30 апреля
7
Бывший легионер 5 клубов РПЛ хочет работать в «Спартаке»
30 апреля
5
Завершил карьеру чемпион России в составе «Спартака»
24 марта
2
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»
2025.11.21 15:15
1
Экс-спартаковец Ивелин Попов анонсировал завершение карьеры
2025.11.21 13:45
Попов предсказал победителя матча «Спартак» – ЦСКА: «Уверен»
2025.11.21 08:34
4
Ивелин Попов ответил, на что тратит деньги
2025.01.21 17:26
2
Попов: «После чемпионства со «Спартаком» Каррера начал думать, что он неповторимый»
2025.01.21 13:47
5
Попов: «Станкович может превзойти Карреру в «Спартаке»
2025.01.21 11:42
1
Попов определил место РПЛ среди других лиг Европы
2025.01.21 09:45
1
Ивелин Попов охарактеризовал новичка «Ростова» Роналдо
2024.01.15 15:07
Фото
Болгарский посол вручил Попову серебряную медаль РПЛ
2022.09.21 22:31
4
«Сочи» подтвердил уход Попова. Он вернется в «Левски»
2022.05.23 12:38
Попов: «Планирую приехать на игру с «Динамо» и попрощаться с «Сочи»
2022.05.17 11:30
«Ваш болгарский перчик». Попов попрощался с российскими фанатами
2022.05.14 00:05
4
Попов – о переходе в «Левски»: «Настало время вернуться домой. Туда, где всe началось»
2022.04.28 17:04
Попов останется в «Сочи» до конца сезона
2022.04.28 14:46
1
Фото
Попов подписал двухлетний контракт с «Левски». Он играл в России с 2012 года
2022.04.28 14:16
2
Ивелин Попов: «Игроки и тренеры приходят и уходят, но «Спартак» всегда будет великим клубом»
2022.04.18 17:51
1
Попов может летом перейти из «Сочи» в «Левски»
2022.04.07 22:37
2
Попов: «На 99% покидаю «Сочи» после окончания сезона»
2022.04.07 18:09
Ивелин Попов: «Мне нравится жить в России, здесь очень доброжелательные люди»
2022.03.24 10:32
5
Попов может покинуть «Сочи» и вернуться в Болгарию
2022.01.01 21:47
3
Попов: «Случайно отпраздновал гол в ворота «Спартака». Забыл, кому забил»
2021.12.15 08:43
14
Видео
Попов: «Извинился перед фанатами «Спартака» за празднование гола. Никого не хотел обидеть»
2021.12.14 11:27
15
Попов – о причинах победы «Сочи» над «Зенитом»: «Самоотдача, командная работа и удаление у соперника»
2021.10.07 10:41
7
Ивелин Попов: «Лимит на легионеров должен быть в любой стране»
2021.10.06 20:15
2
Кайо, Черников, Сперцян – в старте «Краснодара» на краевое дерби с «Сочи»; Прохин, Нобоа, Попов выйдут у гостей
2021.09.26 18:13
6
1
2
3
4
5
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