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Ивелин Попов: «Мне нравится жить в России, здесь очень доброжелательные люди»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов доволен своим пребыванием в России.

«В российских футбольных клубах я играю уже много лет, выступал и за московский «Спартак», и за «Ростов», сейчас вот играю за «Сочи».

Мне нравится жить в России, здесь очень доброжелательные люди, многие из них отлично разбираются в футболе, любят эту игру, – сказал болгарин.

  • Попов играет за российские клубы с 2012 года.
  • Его контракт с «Сочи» истекает в конце июня.
  • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 22 матчах.

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Источник: «НИА-Кубань»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +11924

    playsh 49 минут назад

    Ваня,так у тебя и фамилия наша...

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    Рейтинг: +9959

    Alekxei Z. 1 час назад

    Что тут обсуждать , нравится - живи !

    1
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    Рейтинг: +6828

    vladik12 2 часа назад

    Прогулялся бы ты вечером пт-сб по Чертаново - думал бы иначе.

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    Рейтинг: +5015

    AtticusFinch > vladik12 1 час назад

    Он же написал люди)))а не про быдло из этой локации))

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