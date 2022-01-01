Ивелин Попов: «Мне нравится жить в России, здесь очень доброжелательные люди»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов доволен своим пребыванием в России.

«В российских футбольных клубах я играю уже много лет, выступал и за московский «Спартак», и за «Ростов», сейчас вот играю за «Сочи».

Мне нравится жить в России, здесь очень доброжелательные люди, многие из них отлично разбираются в футболе, любят эту игру, – сказал болгарин.

Попов играет за российские клубы с 2012 года.

Его контракт с «Сочи» истекает в конце июня.

В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 22 матчах.

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