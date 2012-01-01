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«Ваш болгарский перчик». Попов попрощался с российскими фанатами

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов оставил прощальный пост с российской аудиторией. Он переходит в болгарский «Левски».

«Одним прекрасным словом я хочу поблагодарить все клубы, в которых я играл, находясь в России 10 лет. Я горжусь тем, что смог достичь каждой цели, которая была поставлена руководством и тренерами, я играл с фантастическими игроками, меня тренировали лучшие тренеры в России, играл перед полными трибунами и мощной поддержкой болельщиков. Ваш болгарский перчик, особый сорт», – написал болгарин.

  • Больше всего матчей в России 34-летний Попов провел за «Спартак» (2015-2018 годы).
  • С москвичами он брал РПЛ.
  • В системе «Левски» Попов уже был в 1997-2004 годах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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