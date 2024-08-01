Статистика по турнирам

Болгария. Первая лига 2025/2026 Болгария. Первая лига 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Болгария. Первая лига 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Суперкубок России 2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010