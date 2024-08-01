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Ивелин Попов
Статистика
Ивелин Попов - статистика
Завершил карьеру
26 октября 1987 (38), София
#71 | Полузащитник
182 см | 78 кг
Болгария
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0
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1
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Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Ботев
0 : 4
01.08.2024
Панатинаикос
1' - 46'
Лига Европы, 2 раунд
Панатинаикос
2 : 1
25.07.2024
Ботев
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Марибор
2 : 2
18.07.2024
Ботев
1' - 90'
32'
Лига Европы, 1 раунд
Ботев
2 : 1
11.07.2024
Марибор
1' - 90'
9'
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