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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ботев - Марибор
Ботев - Марибор: обзор матча 11 июля 2024
Ботев
11.07.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Марибор
9'
Э. Уджа
74'
Н. Илиев
19'
П. Сирвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев - Марибор
85'
Замена
Р. Бурлес
️️️️
A. Jakupovic
Замена
A. Yordanov
️️️️
S. Akere
81'
Желтая карточка
N. Minkov
78'
ГОЛ! 2:1!
Н. Илиев
Пас отдал
Э. Уджа
74'
59'
Желтая карточка
Я. Репас
Желтая карточка
К. Балояннис
55'
30'
Желтая карточка
Z. Repas
29'
Желтая карточка
С. Карич
19'
ГОЛ! 1:1!
П. Сирвис
Пас отдал
Я. Репас
ГОЛ! 1:0!
Э. Уджа
Пас отдал
И. Попов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
38
Матвей Игонен
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Марибор
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
20
Ян Репас
ЦП
1
Azbe Jug
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Ботев
1
Hans Christian Bernat
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
10
Никола Илиев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
17
Марко Божич
ЛП
11
Редван Бурлес
ЛП
14
Marcel Lorber
ЦП
21
M. Kolar
ЦФ
3-4-2
38
Игонен
38
Балояннис
19
Конте
5
Тамм
17
71
Попов
20
57
11
Уджа
99
3-1-5
2
Сирвис
22
Милец
25
Карич
20
Репас
1
9
72
Иличич
2
Судани
10
57
19
19
57
9
11
Бурлес
11
Бурлес
9
Остались в запасе
Ботев
Марибор
1
Hans Christian Bernat
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
6
Янис Карабелев
ЦП
10
Никола Илиев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
81
Менно Бергсен
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
17
Марко Божич
ЛП
14
Marcel Lorber
ЦП
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
6
Янис Карабелев
ЦП
10
Никола Илиев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Остались в запасе
81
Менно Бергсен
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
17
Марко Божич
ЛП
14
Marcel Lorber
ЦП
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча Ботев - Марибор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 17 тур
Спартак Варна
- : -
06.12.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Марибор
Словения. Первая Лига, 18 тур
Марибор
- : -
06.12.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
0 : 4
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
David Dickinson, Scotland
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Plovdiv
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