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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - Ботев
Марибор - Ботев: обзор матча 18 июля 2024
Марибор
18.07.2024, четверг, 21:15
Лига Европы, 1 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ботев
13'
Я. Репас
60'
Э. Уджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марибор - Ботев
86'
Желтая карточка
N. Minkov
Замена
Г. Сикошек
️️️️
Р. Бурлес
63'
60'
ГОЛ! 1:1!
Э. Уджа
32'
Желтая карточка
И. Попов
ГОЛ! 1:0!
Я. Репас
Пас отдал
Й. Иличич
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
22
Мартин Милец
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
20
Ян Репас
ЦП
9
A. Jakupovic
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
1
Azbe Jug
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Ботев
38
Матвей Игонен
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
10
Никола Илиев
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
59
Само Придгар
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
17
Марко Божич
ЛП
14
Marcel Lorber
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Ботев
1
Hans Christian Bernat
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
3-2-4
22
Милец
25
Карич
2
Сирвис
11
Бурлес
20
Репас
9
1
10
72
Иличич
3-4-1-2
38
Игонен
5
Тамм
19
Конте
38
Балояннис
20
57
71
Попов
17
10
Илиев
99
11
Уджа
11
Бурлес
20
Сикошек
20
Сикошек
11
Бурлес
Остались в запасе
Марибор
Ботев
81
Менно Бергсен
ВР
59
Само Придгар
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
17
Марко Божич
ЛП
14
Marcel Lorber
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
1
Hans Christian Bernat
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
81
Менно Бергсен
ВР
59
Само Придгар
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
17
Марко Божич
ЛП
14
Marcel Lorber
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча Марибор - Ботев
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 18 тур
Марибор
- : -
06.12.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
0 : 4
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Ботев
Болгария. Первая лига, 17 тур
Спартак Варна
- : -
06.12.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Людски врт
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