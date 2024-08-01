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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ботев - Панатинаикос
Ботев - Панатинаикос: обзор матча 01 августа 2024
Ботев
01.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 4
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Панатинаикос
6'
А. Еремеефф
34'
Э. Уджа (АГ)
45+2'
Ф. Джуричич
50'
А. Еремеефф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев - Панатинаикос
79'
Замена
А. Шпорар
️️️️
А. Еремеефф
73'
Замена
Зека
️️️️
А. Гнезда Черин
73'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
Я. Карабелев
️️️️
A. Yordanov
64'
61'
Замена
Тете
️️️️
Д. Мансини
Замена
A. Yordanov
️️️️
К. Балояннис
59'
50'
ГОЛ! 0:4!
А. Еремеефф
Пас отдал
Я. Коцирас
Желтая карточка
А. Конте
47'
46'
Замена
Н. Максимович
️️️️
Т. Едвай
Замена
S. Akere
️️️️
S. Diabaté
46'
Замена
A. Korošec
️️️️
И. Попов
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Д. Мансини
40'
Желтая карточка
Т. Едвай
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Уджа
Желтая карточка
C. Nwachukwu
33'
Желтая карточка
S. Diabaté
19'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Еремеефф
Пас отдал
Ф. Младенович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
1
Hans Christian Bernat
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
27
Sirikiy Diabaté
ЦЗ
8
Christian Nwachukwu
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Ботев
38
Матвей Игонен
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
57
Samuel Akere
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
88
Alen Korošec
ЦП
10
Никола Илиев
АП
99
Aleksa Maraš
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Adriano Bregou
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Зека
ЦП
11
Тете
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-4-2
1
38
Балояннис
5
Тамм
27
19
Конте
8
17
71
Попов
20
99
11
Уджа
4-1-1-3-1
1
Дронговски
27
Коцирас
15
Ингасон
4
Едвай
37
Младенович
15
Арао
22
Гнезда Черин
7
Мансини
9
Бакасетас
31
Джуричич
19
Еремеефф
27
57
57
27
38
Балояннис
19
19
38
Балояннис
6
Карабелев
6
Карабелев
71
Попов
88
88
71
Попов
4
Едвай
88
Максимович
88
Максимович
4
Едвай
22
Гнезда Черин
6
Зека
6
Зека
22
Гнезда Черин
7
Мансини
11
Тете
11
Тете
7
Мансини
31
Джуричич
18
Лимниос
18
Лимниос
31
Джуричич
19
Еремеефф
99
Шпорар
99
Шпорар
19
Еремеефф
Остались в запасе
Ботев
Панатинаикос
38
Матвей Игонен
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
10
Никола Илиев
АП
99
Aleksa Maraš
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Главный тренер
Христос Контис
Остались в запасе
38
Матвей Игонен
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
10
Никола Илиев
АП
99
Aleksa Maraš
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Христос Контис
Статистика матча Ботев - Панатинаикос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 17 тур
Спартак Варна
- : -
06.12.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
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Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
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Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Plovdiv
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