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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Ботев
Панатинаикос - Ботев: обзор матча 25 июля 2024
Панатинаикос
25.07.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Ботев
8'
А. Еремеефф
44'
Т. Бакасетас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Ботев
Замена
С. Ингасон
️️️️
Б. Шенкевельд
89'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Ф. Джуричич
89'
Замена
А. Шпорар
️️️️
А. Еремеефф
77'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Д. Мансини
74'
Замена
Н. Максимович
️️️️
Т. Вилена
74'
70'
Замена
Я. Карабелев
️️️️
A. Perera Calderón
Желтая карточка
Д. Мансини
69'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Бакасетас
44'
34'
Желтая карточка
A. Perera Calderón
ГОЛ! 1:0!
А. Еремеефф
Пас отдал
Ф. Младенович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Ботев
38
Матвей Игонен
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
57
Samuel Akere
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Ботев
1
Hans Christian Bernat
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
10
Никола Илиев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Дронговски
37
Младенович
4
Шенкевельд
4
Едвай
13
Вагианнидис
15
Арао
52
Вилена
9
Бакасетас
31
Джуричич
7
Мансини
19
Еремеефф
3-4-2
38
Игонен
5
Тамм
19
Конте
38
Балояннис
71
Попов
20
17
57
11
Уджа
99
4
Шенкевельд
15
Ингасон
15
Ингасон
4
Шенкевельд
52
Вилена
88
Максимович
88
Максимович
52
Вилена
31
Джуричич
7
Вербич
7
Вербич
31
Джуричич
7
Мансини
18
Лимниос
18
Лимниос
7
Мансини
19
Еремеефф
99
Шпорар
99
Шпорар
19
Еремеефф
20
6
Карабелев
6
Карабелев
20
Остались в запасе
Панатинаикос
Ботев
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
27
Яннис Коцирас
ПЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Зека
ЦП
Главный тренер
Христос Контис
1
Hans Christian Bernat
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
10
Никола Илиев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
27
Яннис Коцирас
ПЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Зека
ЦП
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
10
Никола Илиев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча Панатинаикос - Ботев
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Ботев
Болгария. Первая лига, 17 тур
Спартак Варна
- : -
06.12.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Информация о матче
Главный судья:
David Fuxman, Israel
Стадион:
Олимпийский
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