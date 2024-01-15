Ивелин Попов охарактеризовал новичка «Ростова» Роналдо

Бывший игрок «Ростова» Ивелин Попов оценил нового футболиста команды Роналдо. Они вместе выступали за «Левски».

«У Роналдо очень высокая скорость, крепкий парень. У него типично хорошая техника для бразильского футболиста. Одно из сильных качеств – игра на втором этаже, отлично прыгает, борется.

Плюс хорошо действует тактически при оборонительных действиях команды. При этом он очень порядочный парень, я прекрасно знаком с его семьeй. У него есть всe, чтобы стать одним из открытий российского футбола в 2024 году», – сказал Попов.