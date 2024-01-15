Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Ивелин Попов охарактеризовал новичка «Ростова» Роналдо

    Бывший игрок «Ростова» Ивелин Попов оценил нового футболиста команды Роналдо. Они вместе выступали за «Левски».

    «У Роналдо очень высокая скорость, крепкий парень. У него типично хорошая техника для бразильского футболиста. Одно из сильных качеств – игра на втором этаже, отлично прыгает, борется.

    Плюс хорошо действует тактически при оборонительных действиях команды. При этом он очень порядочный парень, я прекрасно знаком с его семьeй. У него есть всe, чтобы стать одним из открытий российского футбола в 2024 году», – сказал Попов.

    • Полное имя футболиста – Рoналдо Сезар Соарес дос Сантос.
    • Он провел в «Левски» 1,5 сезона, забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 66 матчах.
    • В феврале «Ростов» поучаствует в Зимнем кубке РПЛ.

    Новости по теме
    Агент: «Цель Роналдо – чемпионство с «Ростовом»
    Роналдо приступил к тренировкам с «Ростовом» 1
    «Ростов» объявил о переходе Роналдо 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:07
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+