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Томаш Микола
Статистика
Томаш Микола - статистика
Завершил карьеру
26 сентября 1988 (37)
#15 | Нападающий
178 см | 70 кг
Чехия
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брест
17
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Брест
1 : 1
16.05.2011
Лион
90' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
0 : 0
01.05.2011
Брест
1' - 79'
Франция. Лига 1, 29 тур
Сошо
2 : 1
02.04.2011
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2 : 0
19.02.2011
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Валансьен
3 : 0
13.02.2011
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2 : 1
05.02.2011
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
2 : 0
29.01.2011
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1 : 3
15.01.2011
Кан
84' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0 : 0
22.12.2010
Марсель
69' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1 : 1
18.12.2010
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
0 : 0
11.12.2010
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
ПСЖ
3 : 1
05.12.2010
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
4 : 1
30.11.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2 : 1
20.11.2010
Брест
72' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Брест
1 : 1
13.11.2010
Сошо
1' - 67'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
3 : 1
07.11.2010
Брест
1' - 65'
46'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2 : 0
30.10.2010
Сент-Этьен
1' - 65'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0 : 2
23.10.2010
Брест
1' - 81'
80'
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0 : 0
16.10.2010
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
0 : 1
02.10.2010
Брест
90' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
1 : 0
26.09.2010
Валансьен
1' - 74'
Франция. Лига 1, 6 тур
Нанси
0 : 2
18.09.2010
Брест
67' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
0 : 0
12.09.2010
Лорьян
1' - 75'
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
0 : 2
28.08.2010
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
1 : 0
21.08.2010
Брест
79' - 90'
84'
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