Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Саша Стевич - статистика

Завершил карьеру
31 мая 1981 (45)
#35 | Полузащитник
190 см | 80 кг
Сербия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волынь
14
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Говерла
1 : 1
18.05.2013
Волынь
1' - 90'
41'
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Волынь
1 : 3
11.05.2013
Арсенал
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Таврия
3 : 0
21.04.2013
Волынь
34' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
0 : 2
12.04.2013
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлист
1 : 0
06.04.2013
Волынь
1' - 85'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Волынь
1 : 1
31.03.2013
Днепр
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Заря
3 : 1
16.03.2013
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Шахтер
4 : 1
01.03.2013
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Волынь
0 : 2
02.12.2012
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Ворскла
0 : 1
24.11.2012
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Карпаты
2 : 0
18.11.2012
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Кривбасс
1 : 0
10.11.2012
Волынь
1' - 76'
30'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Волынь
2 : 1
04.11.2012
Говерла
1' - 90'
83'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Металлург
0 : 3
06.10.2012
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Волынь
0 : 1
29.09.2012
Таврия
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Мариуполь
0 : 0
15.09.2012
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Волынь
2 : 1
02.09.2012
Металлист
82' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Днепр
2 : 1
26.08.2012
Волынь
76' - 90'
81'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Волынь
2 : 2
19.08.2012
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо К
4 : 1
12.08.2012
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Волынь
0 : 4
06.08.2012
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Черноморец
0 : 2
28.07.2012
Волынь
87' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
1 : 0
22.07.2012
Ворскла
Был в запасе
Главные новости
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
6
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
4
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+