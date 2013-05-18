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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Волынь
Говерла - Волынь: обзор матча 18 мая 2013
Говерла
18.05.2013, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Волынь
50'
М. Райчевич
82'
Д. Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Волынь
Желтая карточка
А. Едигарян
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Старцев
83'
Желтая карточка
Шумахер
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
83'
Желтая карточка
Н. Рнич
82'
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Савич
Пас отдал
Э. Бикфалви
Замена
Ж. Феллето Лопес
️️️️
М. Райчевич
80'
76'
Замена
Шумахер
️️️️
Д. Суботич
73'
Вторая желтая
Я. Масло
71'
Желтая карточка
Я. Масло
66'
Желтая карточка
Д. Савич
61'
Замена
И. Скоба
️️️️
Я. Кинаш
Замена
О. Мищенко
️️️️
В. Чурко
59'
58'
Замена
А. Насонов
️️️️
А. Бабырь
ГОЛ! 1:0!
М. Райчевич
Пас отдал
В. Чурко
50'
41'
Желтая карточка
С. Стевич
Желтая карточка
Д. Трухин
21'
12'
Желтая карточка
Д. Суботич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
29
Ярослав Кинаш
ОП
35
Саша Стевич
ОП
31
Душан Савич
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Говерла
1
Александр Надь
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
27
Василий Жук
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
7
Шумахер
ЦФ
4-1-4-1
22
Бабенко
15
Рнич
90
Петров
25
Балафас
3
Щедраков
6
Ле Таллек
7
Райчевич
87
Едигарян
15
Трухин
8
Макаренко
11
Чурко
4-2-2-2
1
Старцев
15
Шандрук
52
Масло
30
Симинин
18
Прындета
29
Кинаш
35
Стевич
31
Савич
10
Бикфалви
10
Бабырь
31
Суботич
11
Чурко
99
Мищенко
99
Мищенко
11
Чурко
7
Райчевич
88
Феллето Лопес
88
Феллето Лопес
7
Райчевич
10
Бабырь
23
Насонов
23
Насонов
10
Бабырь
29
Кинаш
88
Скоба
88
Скоба
29
Кинаш
31
Суботич
7
Шумахер
7
Шумахер
31
Суботич
Остались в запасе
Говерла
Волынь
1
Александр Надь
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
27
Василий Жук
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
24
Силвиу Изворану
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
1
Александр Надь
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
27
Василий Жук
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
24
Силвиу Изворану
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Говерла - Волынь
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Волынь
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