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Сергей Лосев
Статистика
Сергей Лосев - статистика
Завершил карьеру
31 июля 1983 (43)
#1 | Вратарь
195 см | 90 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
21
-29
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.05.2013
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
2 : 2
19.05.2013
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Нефтехимик
2 : 2
13.05.2013
Урал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
2 : 1
07.05.2013
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
2 : 0
29.04.2013
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Уфа
2 : 0
15.04.2013
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
1 : 0
08.04.2013
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химки
0 : 0
01.04.2013
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Нефтехимик
0 : 1
25.03.2013
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Томь
4 : 3
18.03.2013
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 2
11.03.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Салют
2 : 0
19.11.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нефтехимик
3 : 1
12.11.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Торпедо
2 : 3
05.11.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
26.10.2012
Нефтехимик
1' - 27'
27'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 0
22.10.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 2
27.08.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
3 : 3
22.08.2012
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Ротор
2 : 1
17.08.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
3 : 0
13.08.2012
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
1 : 1
07.08.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
2 : 0
30.07.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Спартак-Нальчик
1 : 3
23.07.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
1 : 1
16.07.2012
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Новокузнецк
3 : 1
10.07.2012
Нефтехимик
1' - 90'
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