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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Нефтехимик
Енисей - Нефтехимик: обзор матча 19 мая 2013
Енисей
19.05.2013, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
2 : 2
Завершен
Нефтехимик
15'
С. Пятикопов (П)
36'
А. Базанов
28'
В. Оразсахедов
54'
А. Пискунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Нефтехимик
Желтая карточка
А. Масловский
90'
+4
90'
+1
Замена
М. Джалилов
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
А. Масловский
️️️️
В. Лешонок
90'
88'
Замена
А. Гаппаров
️️️️
М. Уридия
Замена
В. Пьянченко
️️️️
О. Лайзанс
81'
Замена
А. Алиев
️️️️
Л. Буш
78'
Замена
С. Алексеев
️️️️
В. Чадов
66'
Желтая карточка
В. Лешонок
64'
54'
ГОЛ! 2:2!
А. Пискунов
46'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
Г. Нуров
46'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
П. Умарбаев
ГОЛ! 2:1!
А. Базанов
36'
28'
ГОЛ! 1:1!
В. Оразсахедов
21'
Желтая карточка
А. Пискунов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Пятикопов
15'
14'
Желтая карточка
С. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Руслан Махмутов
АП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
4-1-2-1-2
79
Плотников
22
Шабаев
5
Пятикопов
80
Качан
27
Лебамба
15
Фатуллаев
9
Лешонок
14
Лайзанс
7
Буш
15
Чадов
11
Базанов
3-2-3-2
1
Лосев
2
Морозов
5
Пискунов
19
Устинов
34
Бочаров
5
Платика
39
Умарбаев
94
Нуров
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Уридия
9
Лешонок
33
Масловский
33
Масловский
9
Лешонок
14
Лайзанс
7
Пьянченко
7
Пьянченко
14
Лайзанс
7
Буш
10
Алиев
10
Алиев
7
Буш
15
Чадов
27
Алексеев
27
Алексеев
15
Чадов
25
Уридия
15
Гаппаров
15
Гаппаров
25
Уридия
94
Нуров
20
Галиакберов
20
Галиакберов
94
Нуров
39
Умарбаев
23
Махмутов
23
Махмутов
39
Умарбаев
19
Оразсахедов
63
Джалилов
63
Джалилов
19
Оразсахедов
Остались в запасе
Енисей
Нефтехимик
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
34
Вальтер Чала
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Остались в запасе
34
Вальтер Чала
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Енисей - Нефтехимик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Центральный
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