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Марк ван дер Маарел - статистика

Завершил карьеру
12 августа 1989 (37)
#2 | Защитник
177 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Утрехт
16
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, Финал за место в ЛК
Утрехт
1 : 2
26.05.2024
Гоу Эхед Иглс
90' - 120'
Нидерланды. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Утрехт
3 : 1
23.05.2024
Спарта
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
19.05.2024
Утрехт
1' - 65'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Утрехт
0 : 1
12.05.2024
Спарта
1' - 57'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
28.04.2024
Утрехт
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Утрехт
2 : 1
14.04.2024
Гоу Эхед Иглс
1' - 58'
55'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Херенвен
2 : 3
07.04.2024
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Утрехт
5 : 1
03.04.2024
Зволле
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Фейеноорд
4 : 2
31.03.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
1 : 0
17.03.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Алмере Сити
1 : 1
09.03.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Аякс
2 : 0
03.03.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Утрехт
1 : 0
23.02.2024
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Твенте
0 : 1
18.02.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
4 : 0
11.02.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
4 : 2
04.02.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
1 : 1
27.01.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
1 : 1
21.01.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Витесс
0 : 0
14.01.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
1 : 1
16.12.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
10.12.2023
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Утрехт
1 : 1
03.12.2023
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 2
26.11.2023
Утрехт
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 2
12.11.2023
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
1 : 1
05.11.2023
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
0 : 0
28.10.2023
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
4 : 3
22.10.2023
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Волендам
1 : 0
06.10.2023
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Утрехт
0 : 2
30.09.2023
Алмере Сити
67' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НЕК
3 : 0
23.09.2023
Утрехт
1' - 61'
58'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
1 : 3
16.09.2023
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Утрехт
1 : 5
03.09.2023
Фейеноорд
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Зволле
1 : 0
27.08.2023
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Утрехт
0 : 2
20.08.2023
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
2 : 0
12.08.2023
Утрехт
68' - 90'
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