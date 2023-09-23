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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Утрехт
НЕК - Утрехт: обзор матча 23 сентября 2023
НЕК
23.09.2023, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
3 : 0
Завершен
Утрехт
31'
Д. Пропер
34'
М. Маттссон
52'
Б. Дост (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Утрехт
79'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
О. Фрауло
Замена
М. Росс
️️️️
Ф. Сандлер
72'
Замена
М. Худемакерс
️️️️
Р. Гонсалес
72'
Замена
Ю. Бас
️️️️
С. Хансен
66'
Замена
К. Огава
️️️️
Б. Дост
66'
61'
Замена
И. Лидберг
️️️️
В. Йенсен
61'
Замена
З. Лабиад
️️️️
М. Сентьенс
61'
Замена
М. Азаркан
️️️️
О. Ромени
61'
Замена
М. Саньян
️️️️
М. ван дер Маарел
58'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Дост
52'
44'
Желтая карточка
В. Йенсен
ГОЛ! 2:0!
М. Маттссон
Пас отдал
Б. ван Рой
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Пропер
31'
Замена
Р. Руфс
️️️️
Я. Силлессен
31'
Желтая карточка
К. Вердонк
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
35
Luc Netten
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
17
Нилс Россен
АП
9
Коки Огава
ЦФ
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
33
Кевин Гаделла
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
17
Маруан Азаркан
ПВ
12
Уго Новоа
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
4-2-1-3
24
Силлессен
3
Сандлер
17
Нуйтинк
24
Вердонк
28
ван Рой
20
Шоне
6
Пропер
8
Маттссон
12
Дост
22
Хансен
10
Гонсалес
4-4-1-1
31
Брандерхорст
6
Фламинго
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
34
Эль-Каруани
70
Боздоган
29
Фрауло
20
Сентьенс
55
Йенсен
49
Буссаид
10
Ромени
24
Силлессен
22
Руфс
22
Руфс
24
Силлессен
22
Хансен
15
Бас
15
Бас
22
Хансен
3
Сандлер
2
Росс
2
Росс
3
Сандлер
10
Гонсалес
4
Худемакерс
4
Худемакерс
10
Гонсалес
12
Дост
9
Огава
9
Огава
12
Дост
2
ван дер Маарел
93
Саньян
93
Саньян
2
ван дер Маарел
29
Фрауло
23
Рамселар
23
Рамселар
29
Фрауло
20
Сентьенс
52
Лабиад
52
Лабиад
20
Сентьенс
10
Ромени
17
Азаркан
17
Азаркан
10
Ромени
55
Йенсен
3
Лидберг
3
Лидберг
55
Йенсен
Остались в запасе
НЕК
Утрехт
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
24
Кодаи Сано
ЦП
17
Нилс Россен
АП
Главный тренер
Рогир Мейер
16
Калвин Ратси
ВР
33
Кевин Гаделла
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
24
Кодаи Сано
ЦП
17
Нилс Россен
АП
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
33
Кевин Гаделла
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча НЕК - Утрехт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
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